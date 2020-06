Líbero TV: conoce el ambicioso proyecto de Alianza Lima [VIDEO]

Las noticias sobre el fútbol peruano van y vienen. Cada vez falta menos para que la pelota vuelva a rodar en la Liga 1, pero ya los clubes vienen ultimando detalles para lo que será las prácticas presenciales desde el próximo lunes.

Además, el flamante de DT de Alianza Lima, Mario Salas, ya está en Lima y no ha dudado en contar su proyecto y la idea de juego que quiere implantar en La Victoria. También confesó que sabe que cuenta con un gran plantel.

Pero no solo ello, Líbero habló en exclusiva con Diego Gonzales-Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, y contó que el club no solo apunta al título nacional, sino también a renovar su estadio, reforzar sus canteras y exportar jugadores.

De esta manera, Alianza Lima busca convertirse en el equipo modelo del fútbol peruano y estar nuevamente entre los grandes de Sudamérica peleando cosas importantes.

Por su parte, el rival de toda la vida, Universitario, no la pasa nada bien y los problemas entre las administraciones no tienen cuando acabar. Carlos Moreno recalcó que los jugadores no entrenarán en Campo Mar al estar bajo el dominio de los Leguía.

También se sigue en la búsqueda de un técnico que tome el lugar de Gregorio Pérez, quien ya no es más el DT de Universitario. Ángel Comizzo se aproxima a Ate y tendría su tercera experiencia dirigiendo a los merengues.

