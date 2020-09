Universitario: ¿qué partidos necesita ganar para ser campeón del Apertura?

Universitario de Deportes es puntero con 32 unidades y una ventaja de 7 puntos sobre Sporting Cristal, UTC y Sport Huancayo que buscan, como sea, darle caza a los merengues en la tabla del Apertura. Quedan cinco fechas para que culmine el presente torneo de la fase 1 de la Liga 1 y en tienda crema saben bastante bien, lo tienen claro, que solo dependen de ellos para conseguir el objetivo. ¡De nadie más! Por eso, el principal reto es seguir firmes, unidos, solidarios y así conseguir tres triunfos más que les permitan asegurarse el campeonato.

¿Cómo así? Y es que si Universitario, dirigido por el argentino Ángel Comizzo, gana 3 de los 5 partidos que quedan, llegará a los 41 puntos y nadie los podrá alcanzar. Incluso así Cristal Huancayo y UTC ganen los 5 partidos que restan de la Fase 1, no les darán los números y máximo alcanzarían los 40 puntos. Por eso, la “U” depende de la “U” y de nadie más. Los merengues enfrentan mañana a Deportivo Municipal a las 3:30 a Deportivo Municipal en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del Apertura y luego se les viene UTC, Binacional, Sporting Cristal y Real Garcilaso. Con tres triunfos ya basta. ¡La crema está más fuerte que nunca!

Con 41 puntos, y cuidando la ventaja de 7, el cuadro merengue logrará campeonar en el torneo. El comando técnico que lidera el argentino Ángel Comizzo lo sabe y, por eso, les pide a sus jugadores seguir unidos, cautelosos y seguir manejando con inteligencia las diversas situaciones que aparezcan en el camino. Además, y ya pensando en el partido de mañana ante Municipal, Universitario irá con Diego Romero, Diego Chávez, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfageme, Jesús Barco, Alejandro Hohberg, Alberto Quintero, Donald Millán y Jonathan Dos Santos.

Sobre el arco en particular, el comando técnico crema decidió que Diego Romero sea el arquero que reemplace a José Carvallo, convocado a la selección para las Eliminatorias. ¿Por qué 'Chiquito' será el elegido? Romero, de 19 años y natural de Chiclayo, goza de toda la confianza del técnico Ángel Comizzo y su elección no se da solamente porque suma en la bolsa de minutos que tanto necesita el club si no por su gran nivel.

De otro lado, Alejandro Hohberg, otro de los altos valores del cuadro merengue, habló sobre Jonathan Dos Santos y pidió seguir aprovechando la gran cuota goleadora del uruguayo. “Es bueno tener un delantero como Dos Santos. Él está en racha y sabemos que tenemos un jugador con ese talento que tenemos que aprovechar su buen momento", dijo 'Ale' en entrevista con Movistar Deportes. Para este partido ante 'Muni', volverá a salir en lista de concentrados Rafael Guarderas, Junior Morales y se evaluará si ya está al 100% el defensa Brayan Velarde.

Por último, la pregunta que todo el hincha crema se hace: ¿Ricardo Gareca convocará a Iván Santillán por el lesionado Nilson Loyola? Todo hace indicar que no (para alegría del pueblo merengue) porque el 'Tigre' se quedaría nada con Miguel Trauco y Marcos López. Con esto, Santillán se quedará en la 'U' para pelear con todo por el Apertura y seguir mostrando su gran nivel que tiene felices a todos los estudiantiles. ¡Bien!