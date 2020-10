Diego Chávez: "Ángel Comizzo ha sido fundamental en mi carrera, me da libertad para jugar"

Diego Chávez en silencio se ha ido ganando un lugar en el equipo titular de Universitario y reconoce que parte su crecimiento futbolístico se lo debe a Ángel Comizzo, quien confió en él desde que retornó al conjunto crema.

"Quiero agradecerle al ‘profe’ Comizzo porque ha sido fundamental en mi carrera, tanto en el 2013 como ahora que me está dando la oportunidad, me dio el visto bueno para que me renueven y la confianza que me está dando en estos últimos partidos", indicó el lateral derecho de Universitario.

"Me da libertad para jugar, siempre con responsabilidad de hacer las cosas bien y creo que partido a partido vengo mejorando”, agregó Diego Chávez a la prensa del club Universitario.

Asimismo, el jugador de 27 años habló de su actual estado físico. "Hace dos meses me faltaba bajar unos kilos y estar bien físicamente. Ahora estoy en mi peso, me siento bien, hago los recorridos y me siento satisfecho por eso", agregó Diego Chávez.

Probable de alineación de la 'U' ante UTC

(4-2-1-3) Diego Romero, Diego Chávez, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfageme Gerson Barreto (Jesús Barco), Donald Millán, Alberto Quintero, Jonathan Dos Santos, Alejandro Hohberg,

DATO: Solo hay una duda: Barco o Barreto. Otro dato importante es que cuando Millán juega retrasado, Hohberg pasa a ser organizador del equipo. Así ha sido la dinámica de Universitario a lo largo del Apertura 2020.