Cristian Benavente: conoce cuáles son los clubes que preguntaron por el 'Chaval'

En los últimos días, Cristian Benavente ha sido relacionado con Alianza Lima , ya que la institución blanquiazul dio el primer paso para poder tenerlo en sus filas en este 2022. Pero los victorianos no habrían sido los únicos que desean tener al futbolista de 27 años.

Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Bustos no habría sido el único interesado en contar con el 'Chaval' para la temporada 2022 de la Liga 1 , ya que se conoció que hubo consultas de parte de Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Cristian Benavente dejó de pertenecer a Pyramids de Egipto hace casi cuatro meses y se volvió jugador libre, lo cual lo hace una ficha atractiva para las instituciones peruanas, pese a que tiene casi un año de no jugar un partido oficial.

Semanas atrás, Carlos Lobaton, integrante del comando técnico de Roberto Mosquera, se acercó al volante de 27 años para conversar la posibilidad de sumarlo a las filas de Sporting Cristal, no obstante, esto no prosperó y quedó en intención.

Por su lado, en la ' U ' no fueron ajenos del presente de Benavente y a través de un intermediario consultó sobre su situación y las opciones que habrían para avanzar.

Sin embargo, no sería descabellado pensar que no está cerrada la posibilidad entre el exjugador del Charleroi y Universitario, considerando que en Ate han generado importantes ingresos económicos. Eso si, hasta ahora no hay ninguna conversación formal entre el club y el futbolista.