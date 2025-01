¿Qué es de Mario Leguizamón, el popular 'Lisurita' que insultó al árbitro Silvia Reyes?

Mario Leguizamón en Universitario

"Cuando tenía 18 años Real Madrid me quiso comprar y no se pudo dar, después tuve para irme al fútbol de Alemania y no se concretó. El América de México también estuvo interesado y no pude ir. Luego las ilusiones se perdieron totalmente, siempre seguí jugando al fútbol", confesó así "Lisurita" Leguizamón a Diez, medio de Honduras.