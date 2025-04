La drástica decisión del DT de Cienciano con Cueva tras protagonizar noticia extradeportiva

Christian Cueva ha vuelo a ser noticia en la última semana, pero no por su desempeño en la cancha, sino que, ha sido una de las principales figuras en las noticias extradeportivas. Por ello, ahora el técnico de Cienciano del Cusco tomó una radical decisión con respecto al volante nacional. ¿De qué se trata?

Cienciano no convocó a Christian Cueva para duelo ante Atlético Grau. Foto: Cienciano X

"Lo que ocurrió esta semana a mí no me gustó. Yo no autorizo o dejo de autorizar a nadie que declare o deje de declarar sobre su vida personal, pero mis consejos siempre van por un lado. Christian es un buen pibe y personalmente siento que esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado", mencionó en su momento el estratega argentino.