Reimond Manco no calló y dio devastadora respuesta a Christian Cueva: "Olvídate que..."

Luego de conocer la respuesta de Christian Cueva en el podcast Enfocados, el exjotita Reimond Manco volvió a arremeter contra 'Aladino', quien, fiel a su estilo lanzó un potente comentario contra el mediocampista de Cienciano del Cusco.

La respuesta de Reimond Manco a Christian Cueva

Durante el programa de YouTube, 'Juego cruzado', el ex Juan Aurich dejó en claro que no es necesario haber clasificado a un Mundial para tener que expresar su punto de vista con relación a su nivel en la 'Bicolor'. En medio de ello, Manco habló sobre el actual técnico del 'Papá', Carlos Desio con un categórico mensaje.

Reimond Manco dio firme comentario sobre Christian Cueva/Composición: GLR

"Te quieren hincar y tú caes en ese contexto de responder de la peor manera, pero olvídate Christian que alguien tiene que jugar un Mundial para poder emitir una opinión, sino tú le haces caso a Desio que nunca jugó un Mundial y está de entrenador, es un poco ignorante e irónico lo que dices", sostuvo.

De la misma manera, el exfutbolista peruano precisó que nunca quiso generar mayor polémica con sus declaraciones, sino más bien, señaló que Christian Cueva debe conservar su gran presente con la escuadra imperial para que nuevamente sea convocado a la 'Blanquirroja'.

"Segundo no creo haber faltado el respeto me mantengo en mi posición de si él sigue elevando su nivel y llega a un buen estado físico puede ir a la selección, mientras tanto creo que los que tienen que ir a la selección con el nivel físico que te exige la eliminatoria tiene que estar preparado", agregó.

Christian Cueva habló sobre el Mundial Sub 17 de Reimond Manco

El volante ofensivo de Cienciano del Cusco no toleró las declaraciones del exjotita y fue contundente sobre su participación en el Mundial Sub 17. "Se quedó con su Sub-17. Si hubiera hecho algo más allá, me callaría. Pero no es la manera de hablar de otro futbolista", manifestó.