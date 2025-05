Cueva lanzó dura respuesta a Manco tras criticar su nivel para la selección: "Nunca en tu..."

Christian Cueva rompió su silencio y respondió con firmeza a las declaraciones de Reimond Manco, quien días atrás aseguró que el actual nivel del jugador de Cienciano "no le alcanza" para vestir la camiseta de la selección peruana. En la segunda parte de su entrevista en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘Aladino’ no se guardó nada y lanzó duras frases contra el exjugador de la Sub-17.

"Se quedó con su Sub-17”: Cueva arremete contra Manco

Cueva aseguró que, si Manco hubiese trascendido más allá de aquella recordada participación en el Mundial Sub-17 de 2007, simplemente no le respondería. “El hombre se quedó con su Sub-17. Si hubiera hecho algo más allá, me callaría. Pero no es la manera de hablar de otro futbolista”, sentenció. El ex '10' de Alianza Lima también reveló que intentó comunicarse directamente con Manco tras sus declaraciones. Según relató, lo llamó y le escribió, pero nunca obtuvo respuesta.

“Nunca en tu vida me contestaste”

En su descargo, Cueva dejó en claro que no tiene problemas personales con Manco, pero criticó que use su rol en medios para hablar negativamente sobre él:“Reimond, escúchame, hermano, yo nunca he tenido problema contigo. Que hoy tengas un programa no te da la garantía para hablar de mi persona. Te llamé, te escribí y nunca en tu vida me contestaste. Las cosas me las puedes decir personalmente”. Cueva también comparó la carrera de Manco con la de James Rodríguez, quien participó en el mismo Sudamericano Sub-17, pero logró consolidarse en el fútbol internacional.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Christian Cueva?

En ‘Juego Cruzado’, nuevo programa de YouTube en el que es panelista, Reimond Manco se refirió al nivel futbolístico que viene mostrando Christian Cueva en Cienciano. Según el exjugador, si bien ‘Aladino’ ha tenido momentos destacados en el cuadro cusqueño, eso no justifica un posible regreso a la selección peruana.

“Cueva, para jugar en Cusco, donde ya está aclimatado, le alcanza para hacer este tipo de cosas, que ni siquiera son todos los partidos. Pero para un nivel de selección como el que se ve en Eliminatorias, personalmente creo que no le alcanza”, afirmó Manco.

Además, hizo una comparación con su propia experiencia como futbolista profesional: "En mis últimos años, con 50% o 60% de ritmo, me alcanzaba para el fútbol local. Pero cuando te toca un volante que entrena tres veces al día y se alimenta bien, te pasan por encima”, añadió.