Alianza Lima venció 2 a 0 a Alianza Universidad de Huánuco por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Esta victoria coloca al cuadro íntimo entre los primeros puestos, además de hacer jugar a Bassco Soyer, el talentoso juvenil que no tenía oportunidades para formar parte del once de Néstor Gorosito. No obstante, hoy lo demostró y dejó saber la conversación que tuvo con Gorosito antes del gran duelo.

Bassco Soyer reveló qué le dijo Néstor Gorosito antes de su buena actuación ante Alianza Universidad: "Con mucha confianza"

A través de las pantallas de L1MAX, Soyer se mostró feliz por la victoria y reveló lo que le dijo Néstor Gorosito antes del duelo contra Alianza Universidad. "Muy feliz. Uno a uno se acercó a darme consejos y me dio confianza. Desde un día antes, todos mis compañeros me apoyaron al máximo", empezó declarando.

"Con mucha confianza, que si la perdía no pasaba nada, que vaya con confianza hacia adelante. Bueno, yo entreno con todo por la oportunidad y estar listo para cuando llegue", declaró el extremo izquierdo de 18 años que marcó un gol en el partido.

¡Besó el escudo! Bassco Soyer anotó su primer gol con Alianza Lima

Cuando el duelo marcaba los 29 minutos, los 'Íntimos' iniciaron un ataque con Eryc Castillo, quien abrió la cancha por la derecha para que Hernán Barcos, con todo el tiempo del mundo, enviara un centro que llegó a los pies de Pablo Ceppelini. El centrocampista uruguayo no dudó y envió un pase al área chica.

En ese lugar se encontraba la joven promesa de 18 años, Bassco Soyer, quien con un cabezazo preciso, envió el balón al ángulo superior derecho del arco defendido por el arquero Pedro Ynamine, marcando el 1-0 parcial en el marcador. La celebración del delantero peruano fue emotiva, besando el escudo aliancista y recibiendo felicitaciones de todos sus compañeros.

