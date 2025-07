Mismo drama de Netflix: UDA no se presenta y pierde por Wall over en la Liga 3

El fútbol peruano no deja de sorprender. Esta vez no se trata de un error arbitral, una falta insólita o una lesión, sino de la historia del club UDA de Huancavelica, que no se presentó a su partido ante Construcción Civil en Huánuco por la Liga 3, debido a la grave falta de pagos que sufre el plantel por parte de su dirigencia.

Para entrar en contexto, UDA debía disputar la fecha 16 del Grupo 3 de la Liga 3. Un día antes del viaje, el plantel decidió no presentarse como medida de protesta por las deudas que mantiene el club. El equipo perdió por walkover, y horas después los jugadores emitieron un dramático comunicado.

En la carta —publicada por varios futbolistas— se relata el difícil momento que atraviesan desde hace meses. Denuncian que no reciben desayuno, almuerzo ni cena desde marzo, pese a que el club se comprometió a brindarles alimentación. Incluso, los días de partido tampoco tienen aseguradas sus comidas.

También revelaron que, por falta de pago al hotel donde viven los jugadores, el propietario tomó represalias como cortarles la luz e incluso encerrarlos un día completo, hasta que los directivos se acercaran a saldar la deuda. ¡Increíble!

Otra grave denuncia apunta al abandono del paraguayo Ramón Alemán, quien sufrió una lesión en la rodilla y nunca recibió el tratamiento médico correspondiente. Lo mismo ocurrió con Farid Vergara, quien sufrió un desprendimiento de retina en un ojo durante un partido. Aunque la dirigencia prometió cubrir los gastos médicos, hasta la fecha —desde mayo— no ha recibido atención.

Comunicado jugadores

Comunicado Jugadores

UDA se pronuncia en redes sociales

Ante la polémica, el club UDA emitió un comunicado en redes sociales, donde reconoce su difícil situación económica. “En cumplimiento de un acuerdo entre jugadores, comando técnico y dirigencia, se pactó el pago del 50% de los honorarios del plantel con fecha límite 15 de julio; sin embargo, debido a los recientes malos resultados deportivos no fue posible cumplir con el abono”, señala el pronunciamiento.

Comunicado UDA

Cabe recordar que UDA clasificó a la segunda etapa de la Liga 3 en su grupo y aún tiene chances de ascender a la Liga 2. Sin embargo, la crisis económica ha golpeado duramente al plantel, afectando su rendimiento deportivo y emocional.

Quién dirige el UDA de Huancavelica

El cuadro del UDA es dirigido por el entrenador peruano, Duilio Cisneros quien tiene una agitada trayectoria. Estuvo en Sporting Cristal, Cienciano, Ayacucho, Real Garcilaso, Unión Huaral y San Martín.