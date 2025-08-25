- Hoy:
Árbitro peruano es captado en discoteca en horas de la noche antes de un importante partido
¡Escándalo en el fútbol peruano! Árbitro fue captado en discoteca en horas de la noche antes de dirigir un partido importante de la Liga.
Unas imágenes se viralizaron en las redes sociales y desató los cuestionamientos de los hinchas. El duelo entre Comerciantes FC y Unión Comercio, válido por el Grupo B de los playoffs de la Liga 2, terminó con fuertes críticas contra el arbitraje. Según los fanáticos loretanos, el juez no fue imparcial y favoreció al equipo visitante (que se llevó el triunfo por 1-0).
Árbitro peruano es captado en discoteca a horas de dirigir un partido
En redes sociales, viralizaron un vídeo donde se aprecia al árbitro Jesús Cartagena (juez en el duelo entre Comerciantes FC vs. Unión Comercio) en plena 'juerga'.
Según los testigos, el árbitro habría estado en dos locales distintos, primero en 'Terrazas' y luego en 'Enchiladas'. Agregaron que el juez se quedó hasta altas horas de la madrugada del mismo día del compromiso.
¿Quién es Jesús Cartagena?
Jesús Cartagena es un reconocido árbitro peruano. Según datos de Besoccer, dirigió 13 partidos de la Liga 1 entre la temporada 2024-25. Cobró ocho penales y sacó 73 tarjetas amarillas.
Estuvo envuelto en la polémica cuando presentó informes 'contradictorios' sobre la disputa entre jugadores de Universitario contra Melgar. Por eso, la Comisión Disciplinaria no pudo aplicar sanciones.
