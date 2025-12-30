Delantero Fabrizio Roca dio el golpe tras firmar por campeón peruano para 2026: "Nuevo jugador"

Se acerca el 2026 y la mayoría de clubes peruanos afina detalles para incorporar a sus nuevos fichajes con miras al inicio de la próxima temporada, pero no solo en la Liga 1, sino en la Liga 2 donde, los equipos tendrán como principal objetivo el ascenso a la Primera División. Es por ese motivo que un histórico elenco cerró la incorporación del delantero Fabrizio Roca.

PUEDES VER: Ex Emelec rechazó 2 ofertas del extranjero y afirmó que jugará en Alianza Lima por todo el 2026

Fabrizio Roca es nueva incorporación de club campeón para el 2026

Después de dejar Sport Boys, el habilidoso atacante se unió a Alianza Universidad donde afrontará la Liga 2. Así lo anunció el periodista Ernesto Jerónimo Macedo a través de sus redes sociales. Con su nueva escuadra, Roca buscará aportar toda su versatilidad en ataque, además, luchará por ganarse un lugar dentro del once titular.

"Fabrizio Roca es nuevo jugador de Alianza Universidad de Huánuco y disputará la Liga 2 2026. El delantero nacional firmó por todo el 2026, tras terminar su contrato con Sport Boys", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', anteriormente Twitter.

Fabrizio Roca es nuevo refuerzo de Alianza Universidad para la Liga 2 2026

El futbolista de 23 años intentó tener su revancha en la 'Misilera esta temporada, sin embargo, estuvo lejos de ser considerado por el comando técnico a diferencia del 2023, en la que llegó a convertir un total de 9 goles y 3 asistencias en 34 compromisos.

En lo que corresponde al Torneo Apertura y Clausura 2025, el exintegrante de Deportivo Llacuabamba II disputó de manera oficial 22 partidos, de los cuales pudo marcar un tanto y sumar un promedio de 693 minutos.

Alianza Universidad de Huánuco fue campeón de la Liga 2 2024

El cuadro que ahora es dirigido por Juan Carlos Bazalar, se proclamó como campeón de la Liga 2 2024, tras derrotar por la mínima diferencia a Juan Pablo II en octubre del mismo año. Con ello, los 'Azulgranas' sellaron una gran campaña que les permitió volver a la máxima categoría del balompié nacional.