Deportivo Municipal descendió de la Liga 3 y jugará la Copa Perú

Deportivo Municipal recibió un duro castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado y esto afecta sus objetivos de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano. Su descenso de la Liga 3 fue anunciado y también se confirmó que tendrá que jugar la Copa Perú.

PUEDES VER: Conmebol confirma el estadio de Sporting Cristal para los partidos de la Copa Libertadores 2026

Deportivo Municipal descendió de la Liga 3

A través de una resolución de la Comisión Disciplinaria se indica que el elenco 'Edil' fue descalificado del campeonato de la Liga 3. De esta manera, Deportivo Municipal no podrá participar de dicha competencia y se retiró en primera instancia a la institución por deudas. Todavía tienen disponible la posibilidad de apelar dicha decisión para mantener la categoría.

“DECLARAR: IMPONER al CLUB CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL la SANCIÓN disciplinaria de DESCALIFICACIÓN del campeonato de LIGA 3 – 2026; de conformidad con el artículo 13° literal g), concordante con el artículo 29° del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol; por consiguiente, corresponde a los miembros de la LINAFA, efectuar la exclusión del club sancionado de la LIGA 3 del presente año”, se lee en el comunicado.

Deportivo Municipal descendió de la Liga 3.

La resolución también indica que se debe cumplir con la sanción contra Deportivo Municipal, por lo que ahora el club tendrá que disputar la Copa Perú. “NOTIFÍQUESE a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado; y los clubes involucrados, para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución”, señalan al final del comunicado.

Último descenso de Deportivo Municipal

Deportivo Municipal regresó a la élite en el 2015 y se mantuvo vigente hasta el 2023, año en el que perdió nuevamente la categoría tras una combinación de problemas deportivos y malos resultados. La crisis económica lo terminó condenando.