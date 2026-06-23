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Reimond Manco impacta al revelar por qué cree que Lapadula es mejor fichaje que Barcos: "Auspicios"
El exjotita explicó por qué cree que el fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario es mejor que el de Hernán Barcos por Sporting Cristal.
Cada vez falta menos para que empiece el Torneo Clausura 2026 y los clubes hacen grandes fichajes para quedarse con este trofeo y pelear con Alianza Lima por el título nacional. En ese sentido, Sporting Cristal sorprendió al contratar a Hernán Barcos y Universitario de Deportes dio un tremendo golpe en la mesa al presentar a Gianluca Lapadula.
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Ante estos fichajes, Reimond Manco fue consultado sobre cuál de los dos es el mejor para el Torneo Clausura y el exjotita sorprendió al revelar que el ‘Pirata’ podría ser considerado por números, pero que el ‘Bambino’ es mucho mejor por otros aspectos, como los auspicios, por ejemplo.
“Si es por números, es Barcos, pero si es por magnitud, auspicios y todo eso, obviamente…”, empezó diciendo Manco en el programa de YouTube 'Denganche', cuando le preguntaron que se ciñese solo al tema futbolístico. “Si Lapadula está sin lesión, para mí, obviamente Lapadula. Sin lesión, ojo. Me gusta mucho más Lapadula que Barcos".
Otro de los consultados sobre este tema fue Carlos Galván, exjugador de Universitario de Deportes, quien señaló que el delantero ítalo-peruano sufrirá en sus primeros partidos porque le costará adaptarse al torneo local.
“Lapadula va a sufrir un poco al principio, hasta que se adapte al fútbol peruano. La ‘U’ necesita resultados inmediatos, por lo que no tendrá mucho margen para completar ese proceso de adaptación. Sin embargo, por nombre, Lapadula me parece un mejor jale que Barcos”, finalizó.
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