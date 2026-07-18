César Vallejo fichó a jugador peruano-argentino para ascender a la Liga 1: "Jerarquía"

La Universidad César Vallejo (UCV) continúa reforzando su plantel para levantar cabeza en la Liga 2 y obtener resultados que le permitan salir de los últimos lugares de su grupo, para así poder meterse en la lucha por regresar a la Liga 1. En ese sentido, el cuadro poeta sorprendió en las últimas horas al anunciar a su nuevo fichaje, un delantero con doble nacionalidad.

UCV ficha a delantero peruano-argentino para luchar el ascenso

A través de sus redes sociales, la UCV anunció entre bombos y platillos el fichaje del delantero peruano-argentino, Rodrigo Gómez, quien llega al conjunto trujillano para aportar su cuota goleadora en la lucha por regresar a la primera división del torneo local.

“BIENVENIDO RODRIGO GÓMEZ! El peruano-argentino se pone la naranja por lo que resta de la temporada 2026, delantero de jerarquía que llega para aportar talento y corazón poeta. Esta es nueva casa, Rodrigo. ¡A dejar todo por estos colores!”, publicó la UCV en su cuenta oficial de Facebook, dando la bienvenida a su nuevo fichaje.

César Vallejo confirmó el fichaje de Rodrigo Gómez.

¿Quién es Rodrigo Gómez, nuevo delantero de la UCV?

Rodrigo Emanuel Gómez Rodríguez es un futbolista peruano-argentino de 23 años nacido en Lima, pero con ascendencia gaucha por parte de sus padres. Se formó en las divisiones menores del club All Boys, y a mediados de 2023 pasó a las filas de Deportes Temuco (Chile) y CA Colegiales, club del ascenso argentino.

Pese a haber nacido en Lima, Gómez nunca había jugado por ningún club del torneo local, por tal motivo, esta será su primera experiencia en un equipo peruano. Cabe precisar que su vínculo con los poetas será hasta finales del presente año, según informó el club.

¿Cuándo juega la UCV?

Los trujillanos no disputarán la fecha 10 de la fase de Grupos de la Liga 2 2026, debido a que tienen descanso. El equipo que dirige 'Chemo' Del Solar volverá a competir en la fecha 11, cuando reciban a Unión Comercio el próximo sábado 25 de julio a las 3.00 p. m. (hora peruana).