¡Debut amargo! Sergio Peña sufrió dura derrota en su estreno con el OFK Beograd

Sergio Peña tuvo un debut para el olvido. El mediocampista peruano se estrenó con el OFK Beograd en la goleada que sufrió el equipo por 4-0 frente al FK Vojvodina, en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Superliga Serbia. El jugador de 30 años ingresó en los minutos finales, pero nada pudo hacer para evitar la caída de su equipo.

Sergio Peña debutó con el OFK Beograd en la Superliga de Serbia

Sergio Peña ingresó al minuto 84 del partido, en reemplazo de su compañero Ethan Hoard, cuando el resultado ya estaba consumado. El exjugador de Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres (USMP) alcanzó a participar en algunas jugadas colectivas, aunque sin mayor peligro para el conjunto rival.

Todos los goles de Vojvodina llegaron en el segundo tiempo. A los 54 minutos, Lazar Randjelović puso el primero del partido tras una buena acción individual en la que se llevó al portero de Beograd. Por su parte, Nardin Mulahudrjinović amplió la ventaja con un doblete a los 58 y 73 minutos, respectivamente. Finalmente, Petar Sukacev se encargó de sellar la goleada al minuto 83. El marcador no se movería más.

Con este resultado, OFK Beograd extendió a tres su racha negativa de partidos sin conocer de victorias y buscará recuperarse en las siguientes fechas para empezar a sumar y escalar posiciones en la tabla.

Próximo partido de Sergio Peña

El próximo partido de Sergio Peña y OFK Beograd será el próximo sábado 25 de julio, cuando enfrenten en condición de local al Radnik Surdulica, por la segunda fecha de la Superliga Serbia. El compromiso se llevará a cabo a la 1:00 p.m. (hora peruana).