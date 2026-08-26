Conmebol sorprendió con rotundo mensaje sobre Carlos Ascues: "En Alemania"

Uno de los jugadores nacionales que más proyección tuvo en la década pasada fue Carlos Ascues, que pintaba para ser uno de los líderes de la selección peruana, pero por diversos detalles no terminó consagrándose en el fútbol internacional. En ese sentido, ahora la Conmebol sorprendió al mundo entero al mandar un potente mensaje sobre el defensor incaico, el cual está relacionado con Alemania.

Como muchos recuerdan, el ex Alianza Lima estuvo algunos años militando en diversos clubes de Europa, siendo Benfica el más conocido de ellos, aunque no llegó a disputar minutos con el primer equipo. Sin embargo, eso no fue impedimento para que tiempo después el Wolfsburgo de la Bundesliga se fijara en él y gestionara su transferencia.

Bajo esa premisa, la Conmebol Copa América decidió dedicarle una publicación en redes sociales a todos los futbolistas peruanos que brillaron en Alemania, como por ejemplo Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y, por supuesto, Claudio Pizarro, quien es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga. En medio de ellos apareció, para sorpresa de muchos, Carlos Ascues.

“El talento peruano que brilló en Alemania”, indicó la máxima entidad del balompié sudamericano. Sin embargo, varios hinchas de Perú no estuvieron de acuerdo con la imagen que verás a continuación, ya que en ella aparecen Luis Advíncula y Carlos Ascues, elementos que nunca llegaron a afianzarse en sus respectivos clubes y se fueron sin pena ni gloria del país germano, a diferencia de la 'Foquita', el 'Depredador', el 'Káiser' y el 'Bombardero de los Andes'.

Carlos Ascues junto al resto de peruanos que jugaron en Alemania.

Trayectoria de Carlos Ascues