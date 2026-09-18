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Jhonny Vidales, convocado a la selección peruana, reveló en qué club le gustaría retirarse: "Vamos a ver"
Tras ser convocado a la selección peruana, Jhonny Vidales habló sobre su futuro y reveló en qué club desea terminar su carrera.
Jhonny Vidales atraviesa un presente positivo en Melgar de Arequipa. Sus buenas actuaciones con el Dominó y en los equipos donde militó las últimas temporadas lo han llevado a ser considerado por Mano Menezes, quien lo incluyó en su lista de convocados a la selección peruana de fútbol. No obstante, el delantero de 34 años sabe que cada vez le queda menos tiempo en la actividad profesional y, en ese sentido, confesó en qué club le gustaría pasar sus últimos días como futbolista.
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Jhonny Vidales reveló en qué club desea retirarse
En entrevista para el programa 'Fútbol como Cancha', el atacante rojinegro reveló que su contrato con la institución es hasta fines del presente año y, pese a que no existe nada formal para su renovación, confesó que le gustaría quedarse y pasar sus últimos años en el equipo que dirige el profesor Miguel Rondelli, sin embargo, no descartó tomar un rumbo distinto a final de temporada.
"Tengo contrato con Melgar hasta fin de año, pero vamos a ver qué pasa. La idea también es retirarme en el ‘dominó’, vamos a ver a dónde la vida me lleva, es algo familiar además", manifestó Vidales al ser consultado sobre su futuro.
Jhonny Vidales volvió a Melgar en julio de 2025
Así, Jhonny Vidales reveló sus intenciones a futuro con Melgar de Arequipa. Aunque aún no existe un acuerdo formal para extender su contrato con el ‘León del Sur’, el delantero expuso su total predisposición para que ambas partes lleguen a un acuerdo ante una eventual negociación con la directiva.
¿Cuántos goles tiene Jhonny Vidales con Melgar en 2026?
En lo que va del 2026, Jhonny Vidales disputó, hasta el momento, 27 partidos con camiseta rojinegra, considerando los duelos por Liga 1 y Copa Sudamericana, en los cuales marcó 11 goles y brindó una asistencia en 1.990 minutos jugados.
Trayectoria de Jhonny Vidales
- Alianza Lima — 2012-2013
- Parma (Italia) — 2014
- Gorica (Eslovenia) — 2014
- Marítimo (Portugal) — 2014-2015
- Sport Huancayo — 2015
- Universidad César Vallejo — 2016
- Cusco FC (antes Real Garcilaso) — 2017-2018
- Melgar — 2019-2022
- Cusco FC — 2023
- Carlos A. Mannucci — 2024
- ADT — 2025
- Melgar — 2025-presente
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