Se confirmó emblemático estadio de Lima como sede para multitudinario encuentro con Papa León XIV

Lo que se manejaba como un secreto a voces finalmente ha sido ratificado de manera oficial. El Estadio Monumental de Universitario no albergará la masiva reunión con la juventud que sostendrá el Papa León XIV durante su próxima visita pastoral al Perú. La organización del evento reestructuró la agenda e itinerario del Sumo Pontífice, confirmando el cambio definitivo de locación para la jornada programada para el próximo jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con lo confirmado por el Arzobispo de Lima, Cardenal Carlos Castillo, en declaraciones para TV Perú, la emblemática actividad se trasladará al Estadio Nacional de Lima. La elección del recinto inicial de Ate se terminó descartando debido a versiones que señalaban que diversos propietarios de palcos del escenario merengue se encontraban alquilando sus espacios privados para presenciar el evento con Robert Prevost, nombre secular de Su Santidad.

"En Lima, tendremos el diálogo en la Plaza de Armas y en la tarde se tiene el encuentro con los jóvenes. Va a ser una cosa apoteósica y va a ser en el Estadio Nacional. Se había pensado en otro (Monumental), pero es más posible hace pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional”, dijo Castillo.

Estadio Nacional albergará encuentro con Papa León XIV

Este importante evento multitudinario formará parte de la primera visita oficial que realizará el Santo Padre a territorio peruano. Además de las actividades protocolares y litúrgicas programadas en la capital, la agenda papal contempla un recorrido descentralizado por diversas regiones del país, incluyendo paradas en las ciudades de Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La travesía de León XIV por el Perú está fijada para desarrollarse entre el 11 y el 17 de noviembre. Como antesala a su arribo a suelo peruano, la gira internacional del líder de la Iglesia Católica incluirá visitas oficiales previas a las naciones sudamericanas de Argentina y Uruguay.

¿Papa León es hincha de Alianza Lima?

En los últimos meses se habló mucho sobre un presunto hinchaje de Papa León XIV por Alianza Lima. Incluso, Robert Prevost posó con la camiseta blanquiazul en una visita de George Forsyth a Ciudad del Vaticano durante el 2025; sin embargo, todavía no se confirmó si Su Santidad es realmente seguidor del cuadro victoriano.