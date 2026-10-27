Copa Perú Etapa Nacional 2026: así se jugarán los partidos de vuelta de dieciseisavos

No falta mucho para conocer los 16 equipos que seguirán en carrera en la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Se disputarán los choques de vuelta de la instancia de dieciseisavos, por lo que acá te damos la lista de los compromisos para que conozcas cómo se afrontarán estos últimos 90 minutos. Asimismo, anunciamos los resultados de los choques de ida.

Partidos de vuelta por dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

CSD Bancos vs. Heraldos Negros

Unión Minas Pamputa vs. Defensor Patibamba

Vinicunca FC vs. Virgen de Las Nieves

Deportivo Cachorro vs. Sport Machete

Deportivo El Inca vs. Atlético EVZA

Deportivo Leones vs. Shanao F.C.

Domingo Dianderas vs. Atlético Torino

Bella Esperanza vs. El Combe F.C.

Virgen de la Natividad vs. Cruz de Chalpón

Sociedad Tiro N.° 28 vs. Por La Santa F.C.

Atlético Nacional de Iquitos vs. CEFUT Juliaca F.C.

ADA Cajabamba vs. Alianza Arenal

ADEVIL F.C. vs. Sport Huaja

Juventud Palmeiras vs. Arsenal Lawn Tennis

CESA vs. Bad Boys

Viargoca FC vs. Sport Áncash

La Copa Perú 2026 ingreso a su instancia de dieciseisavos de final.

Resultados de la ida de dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026