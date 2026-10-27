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Copa Perú Etapa Nacional 2026: así se jugarán los partidos de vuelta de dieciseisavos
Conoce cómo se jugarán los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
No falta mucho para conocer los 16 equipos que seguirán en carrera en la Copa Perú Etapa Nacional 2026. Se disputarán los choques de vuelta de la instancia de dieciseisavos, por lo que acá te damos la lista de los compromisos para que conozcas cómo se afrontarán estos últimos 90 minutos. Asimismo, anunciamos los resultados de los choques de ida.
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Partidos de vuelta por dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026
- CSD Bancos vs. Heraldos Negros
- Unión Minas Pamputa vs. Defensor Patibamba
- Vinicunca FC vs. Virgen de Las Nieves
- Deportivo Cachorro vs. Sport Machete
- Deportivo El Inca vs. Atlético EVZA
- Deportivo Leones vs. Shanao F.C.
- Domingo Dianderas vs. Atlético Torino
- Bella Esperanza vs. El Combe F.C.
- Virgen de la Natividad vs. Cruz de Chalpón
- Sociedad Tiro N.° 28 vs. Por La Santa F.C.
- Atlético Nacional de Iquitos vs. CEFUT Juliaca F.C.
- ADA Cajabamba vs. Alianza Arenal
- ADEVIL F.C. vs. Sport Huaja
- Juventud Palmeiras vs. Arsenal Lawn Tennis
- CESA vs. Bad Boys
- Viargoca FC vs. Sport Áncash
La Copa Perú 2026 ingreso a su instancia de dieciseisavos de final.
Resultados de la ida de dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026
- Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | Resultado: 3-0
- Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | Resultado: 2-2
- Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | Resultado: 1-1
- Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | Resultado: 4-2
- Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | Resultado: 2-3
- Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | Resultado: 2-0
- Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | Resultado: 1-1
- El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | Resultado: 2-0
- Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | Resultado: 4-0
- Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | Resultado: 0-0
- CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) | Resultado: 5-0
- Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | Resultado: 1-1
- Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | Resultado: 5-0
- Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | Resultado: 2-2
- Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | Resultado: 0-1
- Sport Áncash (Áncash) vs. Viargoca F.C. (Arequipa) | Resultado por definir
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