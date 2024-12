Raziel García no descarta defender la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2022

El actual jugador de Cienciano , Raziel García , se refirió a la posibilidad de llegar a Alianza Lima en la temporada 2022, asegurando que aún no cuenta con una oferta formal del equipo blanquiazul, pero mencionó que no descarta poder llegar al conjunto victoriano, ya que jugar Copa Libertadores, es una vitrina muy grande.

"No hay nada con Alianza Lima . Nadie se a Comunicado conmigo . Sólo Jefferson Farfán si me lo ha dicho en broma nada más , pero es sólo eso. Igual uno no lo descarto, va a jugar Copa Libertadores y Alianza Lima es una Vitrina muy grande", indicó en RPP.