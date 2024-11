Arley Rodríguez afirmó que podría seguir en Alianza Lima: "Me han dicho que me quede"

"Actualmente soy jugador libre, tengo una reunión mañana. Me dicen que quieren que me quede, también me gustaría quedarme. Estaremos en fase de grupos de la Copa Libertadores y es una vitrina importante. Me quiere la hinchada, el profe también. La verdad estoy traqnuilo pero la verdad nose que pueda pasar. El propósito que sea de Dios, y si no me quedo, me iré orgulloso y como campeón", indicó en una entrevista a Win Sports.