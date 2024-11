Tigrillo Navarro le suplicó a Gonzáles Posada que Daniel Ahmed no vuelva a Alianza Lima

Ha pasado cerca de un año de que Alianza Lim a tuvo ese catastrófico capítulo en su historia de haber descendido a la Segunda División , y a pesar de que el equipo íntimo no llegó a disputar ese torneo por un fallo a favor del TAS, el periodista deportivo Carlos Alberto Navarro recordó aquel momento y le pidió al presidente del Fondo Blanquiazul , Diego Gonzáles Posada , que no vuelva a traer a Daniel Ahmed a la institución victoriana.

"No voy a pedir perdón, sino que voy a hacerle un pedido al presidente del Fondo Blanquiazul. Júrame Diego que no vas a volver a traer a Daniel Ahmed. No es una pregunta, es un pedido, una imploración. Alianza Lima tiene otra identidad, por eso te pido por favor", indicó en PBO Campeonísimo.