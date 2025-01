Arroé le mandó un mensaje a Alianza: "Aunque no te vuelta a vestir, siempre te voy a querer"

Sin embargo, el fervor que tuvo la hinchada en el Estadio de Matute , le hizo recordar a 'Joa' los momentos que tuvo cuando vistió la camiseta blanquiazul, por esa razón, el jugador de 29 años no dudo en realizar una publicación hacia los blanquiazules, en la que resalta que, a pesar de que ya no vuelva a ponerse la indumentaria íntima, siempre los va a tener en su corazón.

"Han pasado un par de días del partido. No suelo postear muchas cosas de fútbol, pero volver a verte a ver lleno, me hizo recordar. Aunque no fueron aplausos esta vez y fue en contra tuya. Aunque ahora vista y me doy íntegro a mi actual equipo. Aunque quizás no te vuelva a vestir, siempre te voy a querer. Feliz 121 años de grandeza", es lo que se lee en su cuenta personal de Instagram.