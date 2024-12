Jean Pierre Archimbaud confesó la INÉDITA RAZÓN por la que no firmó por Universitario

"De la 'U' no, años anteriores sí, siento que no pasé el filtro por ser Archimbaud es la verdad. Recuerdo que dos entrenadores preguntaron por mí años anteriores y seguramente le habrán dicho al gerente deportivo quiero a este y quizá a mi me tacharon. Es lo que pienso, igual si uno es profesional, hay que defender los colores, es lo que siempre he hecho", sostuvo el popular 'Chocherita' en el programa 'Denganche' de YouTube.