Jugador identificado con Universitario no descartó jugar por Alianza Lima: "No tendría problema"

Nos referimos a Patrick Zubczuk , quien hizo menores en la 'U' y generó una gran identificación con el elenco crema. No obstante, en las últimas horas dejó boquiabiertos a los hinchas al reconocer que no vería con malos ojos ponerse la camiseta blanquiazul si llegara a ocurrir esta posibilidad porque es profesional.

"No tendría ningún problema en ir a Alianza Lima si algún día se interesa en mí, habría que analizar en qué situación de mi carrera me encuentro. Uno aprende con el paso del tiempo que eres profesional y que te debes al fútbol. No puedes decirle no a equipos grandes. Para un futbolista es difícil rechazarlos porque juegan Copa Libertadores, se juegan cosas importantes y nuestras familias se deben a esto. No lo descarto para nada", declaró 'Rusito' en entrevista al programa 'Cañete Gol' de Canal Activa.