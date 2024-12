Carlos Zambrano no toleró acusación de Sebastián Britos: "Es un pu.... Es un falso"

Carlos Zambrano rompió el silencio tras las declaraciones de Sebastián Britos, donde el arquero mencionó un incidente que sigue generando controversia desde el último clásico jugado en la temporada. En un tono directo, el 'Kaiser' ofreció su versión de los hechos y cuestionó la versión presentada por el '1' de Universitario.

"No me interesa hablar de ese tema. Él sabe lo que le dije en su momento, él sabe lo que me respondió y no lo comentó. Habla lo que quiere, que es buena persona… que no sea falso", declaró a L1 MAX visiblemente molesto, respondiendo así a las acusaciones que lo pusieron nuevamente en el centro de la discusión.

El jugador de Alianza Lima recordó el momento en el que intentó disculparse: "Yo había perdido el clásico, estaba devastado. Me acerqué a pedirle disculpas porque lo sentía, pero él me respondió que lo hacía porque estaban las cámaras al frente. ¡Qué me importan las cámaras, si ya saben cómo soy!", añadió el Carlos Zambrano.

Por su parte, Britos había sugerido anteriormente que este tipo de acciones no eran nuevas en el defensa peruano, algo que Zambrano rechazó de manera enfática: "No dijo toda la verdad. Dice que no es la primera vez, como si lesionara a todo el mundo. Lo lesioné de casualidad porque se golpeó con el palo. Jugué fuerte, fui vehemente, pero reconozco mi error y por eso me acerqué a disculparme".