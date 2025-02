Viscarra sobre el sorpresivo cambio de arquero en Boca: "No me gustaría que me pase"

Fernando Gago sorprendió al reemplazar a Agustín Marchesín por Leandro Brey en el momento clave del partido, una apuesta que no dio resultado y dejó al conjunto 'xeneize' fuera del torneo. Tras el encuentro, Viscarra se mostró sorprendido por la decisión y no dudó en opinar sobre la estrategia del DT de Boca.

Publicación de Alianza Lima luego que Viscarra atajara el penal y eliminaran a Boca Juniors

"Me sorprendió el cambio de arquero. A mí, particularmente, no me gustaría que me pase porque todos los arqueros nos esforzamos tanto para llegar en esos momentos de poder realmente ayudar al equipo. Es un momento en el que como arquero tenemos esa importancia en decidir el partido; por eso, obviamente, uno siempre prefiere asumir esa responsabilidad", afirmó Viscarra tras el partido.