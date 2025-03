¡No se guardó nada! Renzo Garcés dejó potente mensaje tras clasificación de Alianza: "Nadie..."

Tras un inicio de temporada de ensueño, Alianza Lima pudo sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores al imponerse ante Deportes Iquique en el marcador global. El sobresaliente rendimiento de los 'blanquiazules' ha logrado silenciar a quienes los criticaban y no confiaban en esta hazaña .

En ese sentido, fue el defensa de Alianza , Renzo Garcés quien salió a hablar tras el partido ante Iquique , destacando la relevancia que tiene la clasificación y no se guardó nada al mandarle un contundente mensaje a los detractores del club.

"Fue un recorrido muy duro, sabíamos que iba a ser complicado. Nadie daba un sol por nosotros, pero lo más importante era la mentalidad del grupo y eso se pudo reflejar en cada fase. Lo que digan los periodistas o la gente no es de mucha importancia , lo principal somos nosotros y la mentalidad del grupo", declaró el jugador.

"Venimos bien, no fue un gran partido de nosotros, pero lo importante es que se pudo clasificar. Estamos muy bien, ahora tenemos que descansar para renovar fuerza. Todo se trata de la mentalidad del grupo, estuvimos fuertes y eso se ve reflejado no solo en la Libertadores, si no también en el torneo local", añadió.