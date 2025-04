Josepmir Ballón le responde a Leao Butrón sobre el descenso de Alianza Lima en 2020

No obstante, también afirmó que si no hubiesen dejado pasar irregularidades de otros equipos en el torneo peruano, el cuadro íntimo no hubiese pasado por tal hito. “Hay muchas cosas que no se hicieron bien y no lo digo por Alianza sino por cómo se manejó esos momentos. El reglamento y muchas cosas, porque no le quitaron puntos después, esto y lo otro. Yo creo que si como anteriormente le quitaban los puntos a los equipos y después llegaba todo resuelto. Yo creo que sí se hubiese quitado los puntos a los equipos involucrados no hubiera pasado esto”, puntualizó el actual jugador de Deportivo Coopsol.