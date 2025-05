Jayo Legario no se guardó y dejó fuerte opinión sobre 3 jugadores de Alianza: "La mayoría..."

Alianza Lima ganó 2-0 a Alianza Universidad y con ello sigue firme en el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. En este partido, el técnico argentino Néstor Gorosito innovó en el once titular con la presencia del potrillo blanquiazul, Bassco Soyer. Por su parte, tras el encuentro, el exjugador Juan Jayo analizó el rendimiento de varias figuras del elenco grone.

Juan Jayo criticó a tres futbolistas de Alianza Lima

Durante el programa 'Estudio Fútbol' de A Presión, el referente del cuadro victoriano se mostró muy crítico con el nivel de tres jugadores extranjeros ante los 'Azulgranas'. Nos referimos a Eryc Castillo, Pablo Ceppelini y Fernando Gaibor. Según señaló, el rendimiento de algunos de ellos, está lejos de lo esperado esta temporada.

Jayo Legario opinó sobre el nivel de tres jugadores de Alianza Lima/Foto: X

"Eryc Castillo no está dando lo que a comienzo de año daba. Ceppelini definitivamente no está en su mejor momento, no ha regresado tan fino como era antes, buscó los espacios pero siempre jugaba corto, yo quiero que él siendo '10' o conductor tiene que moverse más. Gaibor tampoco tuvo un buen partido. La mayoría de jugadores no tuvieron un buen partido", sostuvo Jayo.

Juan Jayo habló sobre Bassco Soyer tras el partido ante Alianza Universidad

De otro lado, el exmediocampista de Alianza Lima no dejó de referirse al buen desempeño que tuvo la 'joya' de la escuadra victoriana, Bassco Soyer ante Alianza Universidad. En base a su experiencia, Jayo Legario le recomendó que se siga esforzando para demostrar todo su talento con el club de sus amores.

"Hay que rescatar lo de Bassco Soyer. Demostró que puede ser útil al equipo, pero hay que llevarlo de a pocos. No hay que marearlo; seguramente tendrá algunos minutos más en este campeonato, pero él tiene que ser consciente de que jugadores mucho mayores tendrán más posibilidad de jugar. Aun así, siempre tiene que estar atento para que, cuando le toque, lo haga bien", acotó.

Bassco Soyer anotó en la victoria de Alianza Lima ante Alianza Universidad/Foto: LÍBERO

Finalmente, el comentarista deportivo discrepó bastante del rendimiento del plantel cuando juega en el Estadio de Matute. "Alianza de local, salvo contra Boca Juniors, no ha tenido un partido donde mete miedo, sobresaliente. Siempre ganando un poco con lo justo, o con alguna individualidad de un jugador, se ve muy poco colectivamente. Al final, uno rescata los tres puntos porque lo mete en la pelea, pero sí tiene que mejorar mucho", sentenció.