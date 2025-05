Directivo de Alianza Lima dio un fuerte comentario contra Universitario: "Dos reglamentos..."

La polémica se encendió en la Liga 1 tras recientes decisiones de las autoridades futbolísticas que involucran directamente a Universitario de Deportes y Alianza Lima. Jorge Zúñiga, presidente del colectivo 'Aliancistas del Perú', denunció una aparente desigualdad en la aplicación del reglamento del Torneo Apertura, asegurando que existen "dos reglamentos distintos" en el campeonato.

Rechazo a apelación de Alianza Lima y figuras sancionadas

En entrevista con el periodista José Varela, Zúñiga expresó su descontento por la denegación del recurso presentado por Alianza Lima, que buscaba revertir las sanciones contra Néstor Gorosito, Franco Navarro y Paolo Guerrero. Según explicó, la impugnación fue presentada en un solo documento, pero el tribunal solo resolvió lo correspondiente al club, ignorando las apelaciones de los tres personajes involucrados. "Omitieron resolver sobre estas tres personas naturales", reclamó el dirigente.

Jorge Zúñiga y su fuerte comentario contra Universitario

Zúñiga también se refirió al reciente fallo a favor de Universitario, que permitió que su duelo ante Sporting Cristal se juegue con público en el Estadio Monumental, tras una apelación aceptada. “Se está jugando con dos reglamentos distintos, uno para Universitario y otro para el resto de equipos”, afirmó. En tono crítico, pidió que la Liga 1 publique cuáles son las reglas que se aplican a Universitario y cuáles al resto, para garantizar transparencia y equidad en el torneo.

Video: José Varela

"Lo más justo sería, que la Liga tenga la gentileza de publicar las reglas que son para Universitario y las que son para el resto de equipos para así tener un torneo más justo y sabiendo cuáles son las reglas que se aplicarán para jugar ante Universitario", apuntó.

Zúñiga respondió a Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario

Por último, respondió a Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, tras manifestar que hay clubes que se meten a un problema donde no conocen. "He escuchado la argumentación de defensa de Adrián Gilabert y lo único que encontré era un tema económico, que es para todos los equipos, y un tema social, como todos los demás. No he encontrado un tema jurídico, la atención de expedientes es en orden cronológico, la única forma de que sea atendido antes, es por un tema de urgencia o relevancia, el precedente vinculante es que no hubo urgencia ni relevancia para atención, es por eso que digo que hay reglas distintas", concluyó.