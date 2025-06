Beto Da Silva contó como vivió la temporada 2020 con Alianza Lima: "Fue el peor episodio"

Si hay un año que Alianza Lima no quiere recordar es el 2020, en el cual vivieron uno de los episodios más oscuros en la historia del club como el descenso a la Liga 2, torneo que no llegó a disputar. Uno de los actores principales de esa fatídica temporada fue Beto Da Silva, quien recordó dicho momento para sorpresa de los aficionados.

El actual delantero de Cienciano fue el invitado del programa Enfocados, en el que dio detalles de lo ocurrido en dicha campaña y tras la derrota con Sport Huancayo, revelando que la Policía armó un operativo para sacarlos del Estadio Nacional sin que la hinchada los agrediera, calificándolo como el peor episodio de su carrera. Además, contó que durante un tiempo largo le dejaban casquillos de bala en la puerta de su casa, acción que entendía, pero no justificaba.

"El descenso nos bajoneó a todos. Tu sabes que eso te quema por años hasta que te logras recuperar. Cuando acabó el partido en el Nacional, no saben lo que fue, Vinieron los policías y dije: acá nos matan. Fue el peor episodio de mi carrera y lo más feo de mi vida. Nos sacaron del estadio en varios buses. Fue una estrategia de la Policía porque sabían que nos venían encima los hinchas y nos llevaron hasta La Marina. A mí me mandaron casquillos de bala a la casa. Me fueron a tocar el timbre del departamento por un buen tiempo. No los justifico, pero entiendo la reacción porque nadie se merecía ese episodio", comentó en el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola.

Video: Enfocados

Beto Da Silva dio una de las razones de lo ocurrido con Alianza Lima

Por otro lado, el futbolista de 28 años fue tajante al decir que ese año, los blanquiazules armaron un gran plantel con figuras rutilantes, pero que la pandemia fue algo que no pudieron revertir y esa considera fue una de las razones por la que ocurrió el desenlace conocido por todos; aunque también impactó al bromear sobre el tema, al comentar que con ese equipo salían campeones si jugaban en la madrugada.

"Yo llego a Alianza Lima porque me trae Pablo Bengoechea. La verdad es que se armó un buen equipo. A veces, nosotros bromeábamos con los muchachos, algunos que han estado ahí, que si los partidos eran a las 3 de la mañana campeonábamos. Habían buenos jugadores como Carlos Ascues, Jean Deza; pero nos mató la pandemia porque había renunciado Bengoechea y nos quedamos sin DT un tiempo. En la pandemia prácticamente no entrenamos y si lo hacíamos, era muy poco por Zoom", comentó.

Beto Da Silva: estadísticas con Alianza Lima en 2020

Para la gran mayoría de hinchas aliancistas, Beto Da Silva es considerado como una de las peores incorporaciones del club en los últimos años. Había firmado contrato por tres temporadas, pero solo estuvo en la institución en 2020, donde disputó 370 minutos en 11 partidos entre Liga 1 (10) y Copa Libertadores (1), sin lograr anotar ni dar asistencias.