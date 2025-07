DT de UTC dejó fuerte mensaje sobre Kevin Ortega previo al duelo contra Alianza: "Estoy seguro..."

Alianza Lima se enfrentará a UTC en la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, y un buen resultado podría ponerlos muy cerca del primer título del año. Sin embargo, dependen de otros resultados. El que habló sobre dicho partido fue el entrenador del equipo cajamarquino.

Pablo Bossi, técnico de UTC, fue contundente al referirse a los reclamos que hacen los equipos grandes como Alianza Lima y Universitario cuando son perjudicados por malas decisiones arbitrales. Ante eso, afirmó que esa narrativa no es tan cierta y que quienes realmente son vulnerados son los equipos con menos popularidad y presupuesto.

"Se quejan un poquito demasiado (Universitario y Alianza Lima), y los más perjudicados somos los equipos chicos de provincia", manifestó Bossi en entrevista con L1 Radio.

Además, se refirió firmemente a Kevin Ortega, el árbitro que impartirá justicia en el Alianza Lima vs UTC. "Entonces, yo no quiero pensar en el árbitro porque todavía tenemos mucho por corregir desde nuestro lado, así que no me preocupo por el árbitro. Estoy seguro de que Kevin Ortega va a hacer lo mejor el día del partido, y nosotros también trataremos de hacer lo mejor para el beneficio de UTC", acotó.

Alianza Lima vs UTC: Fecha y hora por Liga 1

Alianza Lima jugará contra Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) por la jornada 19 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro está programado para el 12 de julio de 2025 a las 15:00 (hora Perú) en el Estadio Germán Contreras Jara.

El cuadro de Néstor Gorosito tiene que buscar la victoria y esperar que Universitario de Deportes no gane o empate para alcanzar el campeonato del Apertura. Ambos encuentros se disputarán a la misma hora y todo podría suceder en los 90 minutos.