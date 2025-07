Erick Osores exige revolución en Perú con 2 jugadores de Alianza Lima: "El fútbol no demanda DNI"

Alianza Lima está muy cerca de firmar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro de Néstor Gorosito sacó ventaja en los Playoffs de ida frente a Gremio, en un partido donde los blanquiazules demostraron superioridad sobre el 'Tricolor Gaúcho'. Tras el duelo, Erick Osores analizó el buen rendimiento de los íntimos.

Erick Osores se rindió ante dos futbolistas de Alianza Lima

En el programa de YouTube, 'Erick y Gonzalo', el periodista deportivo destacó el nivel que mostraron los futbolistas Piero Cari y Erick Noriega frente al conjunto carioca. A raíz de ello, el comunicador indicó que ambas figuras deberían ser parte del próximo recambio generacional en la selección peruana.

Erick Osores destacó el nivel de Piero Cari y Erick Noriega en Alianza Lima/Composición: LÍBERO

"Creo yo, con absoluta certeza. Atención, Óscar Ibáñez, tenemos 2 jugadores. No me interesa si (Piero) Cari nació en Chile, Arica, tiene 1, 10, 28 o 42 años. El chico tiene calidad y el fútbol no demanda DNI. Con el chico (Erick) Noriega, también tenemos 2 jugadores que no solo son convocables, sino que Ibáñez está en la obligación de empezar la revolución y el cambio probando con ellos", sostuvo el hombre de prensa.

En otra parte de su intervención, Erick Osores señaló que el exMelgar, Jefferson Cáceres debería ser considerado por parte del actual estratega de la 'Bicolor', Óscar Ibáñez, ya que viene teniendo rodaje tras su llegada a Sheffield United (Championship).

"No esperar que tenga 20 años. Que cabrera también tenga más minutos y el muchacho que se fue a Inglaterra (Jefferson Cáceres)", acotó el periodista.

Perú vs Uruguay: fecha y hora del partido por las Eliminatorias 2026

La selección peruana irá hasta Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026 para jugar contra Uruguay en el Estadio Centenario. De acuerdo a la programación oficial de Conmebol, el choque tendrá que disputarse este 4 de septiembre a las 18:30 horas locales.