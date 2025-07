'Flaco' Granda no se guardó nada y dio fuerte crítica a Viscarra pese a clasificación: "No es..."

Los hinchas de Alianza Lima se ilusionan con la campaña que viene teniendo el equipo de Néstor Gorosito en la Copa Sudamericana 2025. El elenco íntimo eliminó a Gremio de Brasil, y ahora luchará para llegar a la final del torneo Conmebol. Su próximo rival: Universidad Católica de Ecuador en la siguiente llave.

Giancarlo Granda hizo fuerte crítica sobre Guillermo Viscarra pese a clasificación de Alianza Lima

Luego de esta gran hazaña, el periodista deportivo Giancarlo Granda analizó la histórica clasificación del conjunto de La Victoria y se mostró bastante crítico con la labor del golero boliviano, Guillermo Viscarra. En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, señaló que pese a no ser un arquero que lo pueda "convencer" en su puesto, terminó como héroe del partido.

Guillermo Viscarra celebró la clasificación a octavos de Alianza Lima en la Sudamericana/Foto: Instagram

"En cuanto a la regularidad, no diría que está en deuda, pero no es un arquero que me termine de convencer. Sin embargo, respondió como Alianza necesitaba que lo hiciera en este tipo de circunstancias", sostuvo.

En esa misma línea, el popular 'Flaco' Granda hizo hincapié en el actual rendimiento que viene teniendo el guardameta de la selección 'Altiplánica' y añadió que, el futbolista aún no sostiene la regularidad que espera el hincha blanquiazul.

"El arquero de un equipo grande debe responder de forma constante, y yo creo que antes no lo estaba haciendo. Pero Guillermo Vizcarra ha demostrado que es un arquero para los partidos importantes, como lo hizo ante Boca y Gremio", acotó el periodista.

Números de Guillermo Viscarra con Alianza Lima esta temporada

'Billy' Viscarra es pieza fundamental en Alianza Lima. Después de su arribo al club para esta temporada, el golero de 32 años registra 28 compromisos oficiales en la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, tiene 27 goles encajados y mantuvo su portería en cero hasta en 10 encuentros. A su vez, su contrato con el cuadro íntimo es hasta 2026.