Liberman sorprende con firme comentario tras conocer que Alianza renovaría a Gorosito: "El..."

Alianza Lima ya conoce las fechas oficiales para los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde los blanquiazules jugarán contra Universidad Católica de Ecuador. En medio de esta alegría, el director deportivo, Franco Navarro señaló que los íntimos tienen el interés de renovarle contrato al técnico argentino, Néstor Gorosito.

Martin Liberman dio fuerte comentario ante posible renovación de Néstor Gorosito

El 'Pipo' Gorosito viene siendo uno de los artífices de este gran papel de los blanquiazules a nivel internacional y los hinchas resaltan la buena labor del estratega al mando del equipo. Bajo esa premisa, luego de esta reciente hazaña, el periodista Martin Liberman volvió a referirse a los victorianos y hace poco también aplaudió al ex Tigre por su destacado trabajo.

Mediante sus redes sociales oficiales, el 'Colorado' manifestó que el entrenador del cuadro íntimo tiene una "excelente campaña" en el plano internacional. Y una vez más, recordó que Boca Juniors no pudo ante los íntimos en La Bombonera.

"Excelente campaña de Gorosito y Alianza Lima. Todo empezó con la epopeya en la cancha de Boca. Le quieren renovar al DT por todo el 2026", escribió el reconocido comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Martin Liberman resaltó la campaña de Néstor Gorosito a nivel internacional/Foto: X

Franco Navarro habló sobre la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima

En una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro confirmó que uno de sus objetivos es poder asegurar la continuidad del técnico argentino, Néstor Gorosito, quien vence contrato con el club a finales de esta temporada.

"Sin lugar a dudas, si quiere mañana nos sentamos y lo firmamos. Por mí, yo no tengo que esperar a septiembre, pero todo tiene su tiempo y sus procesos. Pero, realmente no hay ninguna razón para que no continué en el 2026", expresó el directivo del elenco blanquiazul.