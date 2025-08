Néstor Gorosito fue tajante con periodista tras ser consultado por Universitario: "No me...."

Néstor Gorosito dio declaraciones antes de la victoria de Alianza Lima sobre Juan Pablo II por la tercera jornada del Torneo Clausura. En medio de la conversación con el periodista de L1MAX, el entrenador argentino vivió un momento tenso al ser consultado por la reprogramación que desea el cuadro de Universitario para el clásico. Su respuesta fue muy dura.

Cuando la entrevista a Gorosito iba por el partido contra Juan Pablo II, el comunicador le lanzó una pregunta sobre la reprogramación que pide el cuadro merengue para que se juegue el clásico nacional en la fecha siete. Esto ocasionó que Néstor quede descuadrado y tuvo una tajante respuesta.

Video: L1MAX

"No, no me corresponde. Pregúntale a Franco Navarro", respondió el entrenador argentino. Luego, agradeció por la entrevista y se dirigió al vestuario con gesto de pocos amigos.

Cabe destacar que Antonio García Pye, dirigente de Universitario, habló sobre la reprogramación del clásico nacional y dejó en claro que aceptarán lo que diga la Liga 1, pero que su pedido de cambio de fecha es solo para que los dos equipos estén en las mismas condiciones tras disputar la Copa Libertadores.

"Se ha conversado con la Liga 1 sobre un cambio de fecha, pero eso ya no está en nuestras manos. Sencillamente, vamos a aceptar lo que nos digan y acá no hay ninguna intención de sacar ventajas, es solamente buscar un equilibrio. Lo que decida el torneo se aceptará y esperaremos a nuestro clásico rival el día que nos dígan", declaró el directivo al canal de fútbol.

Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes jugará contra Alianza Lima el 24 de agosto de 2025 a las 17:30 en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.