Hernán Barcos dio importante mensaje sobre su futuro y sorprendió a los hinchas de Alianza Lima

Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en los últimos años ha sido Hernán Barcos. El 'Pirata' se ha ganado el cariño de todo el pueblo blanquiazul a punta de goles desde su llegada en 2021 y este 2025 no ha sido la excepción, demostrando así que sigue vigente. Por ello, ha sorprendido a los hinchas 'Íntimos' con sus recientes declaraciones con respecto a su futuro.

La presente temporada es muy especial para el delantero argentino porque todo hacía indicar que iba a ser su última como profesional. Sin embargo, a su llegada a Ecuador para enfrentar a Universidad Católica por la Copa Sudamericana, dejó abierta la posibilidad de seguir jugando al más alto nivel hasta el 2026.

"Esperemos un añito más por lo menos vamos a jugar", fueron las declaraciones del '9' aliancista ni bien aterrizó en Quito con la delegación del conjunto victoriano a Jax Latin Media y otros medios de comunicación presentes en el aeropuerto de dicha ciudad este lunes.

Video: Jax Latin Media

Hernán Barcos tenía en mente retirarse a fin de año

Cuando concluyó la temporada 2024 de la Liga 1, Alianza Lima anunció la renovación por todo el 2025 del futbolista de 41 años, quien había señalado que este iba a ser su último desafío en su carrera futbolística y se iba a retirar de las canchas a pesar de lo que suceda durante la campaña.

"Un momento importante en mi carrera. Alianza Lima me da la oportunidad de defender un año más esta camiseta, un año super especial para mí, ya que va a ser el último como profesional. Quiero hacerlo dejando todo para retirarme de la mejor forma y en el campo del club que me identifico y junto a mi familia amamos. Una vez más, gracias familia Alianza, juntos vamos por el 2025. ¡Arriba Alianza toda la vida!", reveló en una publicación en sus redes sociales en diciembre pasado.

Sin embargo, con el pasar de los meses comenzó a poner en duda su decisión, pues en entrevista en junio con TV Perú señaló que no quería colgar los chimpunes. "A medida que pasan los meses uno va viendo cómo se desarrolla todo. Sinceramente , si me preguntas hoy, no me quiero retirar. He vivido toda la vida del fútbol, he jugado toda la vida del fútbol, por eso cuesta tanto cuando uno se tiene que retirar o dejarla de lado", sostuvo.

Hernán Barcos se está comenzando a retractar de su decisión de retirarse a fin de año. Foto: Carlos Félix / URPI LR

Hernán Barcos es el goleador de Alianza Lima este 2025

Así como desde su fichaje por el club hace cuatro años, el nacido en Bell Ville está siendo el futbolista con más anotaciones en la temporada 2025 de Alianza Lima con 12 tantos (6 por Liga 1, 5 por Copa Libertadores y 1 por Sudamericana), los cuales sigue incrementando a su registro de máximo goleador extranjero del club, el cual está actualmente en 74 'dianas'.