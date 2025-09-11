- Hoy:
Phillip Butters reveló que dirigentes de Alianza Lima lo contactaron: "No puedo decir..."
El conocido Phillip Butters sorprendió al mundo entero tras confesar que dos dirigentes de Alianza Lima decidieron contactarlo. ¿Se muda a Matute?
En una entrevista con el programa D&T de Diego Rebagliati y Talía Azcárate, Phillip Butters apareció para hablar de fútbol, su nuevo rol en la vida política, y otros detalles de su vida. Sin embargo, una de las declaraciones más impactantes del conocido personaje fue que reveló haber sido contactado por dirigentes de Alianza Lima, e incluso dos de ellos son sumamente históricos para la institución blanquiazul.
PUEDES VER: ¡Sorpresa! C. Zambrano viajó a Arabia Saudita para firmar millonario contrato con Al-Taawon
Como muchos saben, el exconductor deportivo quiere ser candidato a la presidencia del Perú con Avanza País y por ello anda planeando cómo será su campaña, así como un hipotético gobierno. Motivo por el cual actualmente se mantiene sumamente alejado del fútbol y no tiene mucho conocimiento sobre los jugadores actuales, como sí lo poseía muchos años atrás. No obstante, eso no es impedimento para que siga relacionándose con figuras de los clubes más importantes del país.
Por ello, Diego Rebagliati le consultó si gente de algún club lo ha buscado, y Philipp Butters no dudó en confesar que sí. "Ya me buscaron los de Alianza. No te puedo decir (sus nombres). Uno es hincha acérrimo, se muere por Alianza Lima. Le dicen 'mi presi', y dos son dirigentes históricos. Claro (lo buscaron para unirse al partido)", indicó, generando así la sorpresa total entre los hinchas blanquiazules.
Sin embargo, por su forma de expresarse, ya que dijo históricos, todo da a entender que no son directivos actuales de Alianza Lima, por lo que su afición puede sentirse tranquila en pleno momento clave de la temporada, al menos en ese sentido, con el Torneo Clausura de la Liga 1 en disputa y los cuartos de final de la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina.
Phillip Butters reveló el futuro de Jean Ferrari
Según comentó en el programa, el futuro de Jean Ferrari se encuentra lejos del fútbol y de la FPF, ya que "si es inteligente" será senador de la República por el Callao. De esta forma, el ex Universitario de Deportes podría tener sus días contados trabajando para la Liga 1 y la selección peruana.
