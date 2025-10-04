Kevin Quevedo compartió sorpresiva publicación tras desconvocatoria de la selección peruana

0
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

Figura de Alianza Lima, Kevin Quevedo, sorprendió con una publicación luego de solicitar su desconvocatoria a Manuel Barreto, técnico interino de Perú.

Erickson Acuña
La selección peruana inicia una nueva historia cuando enfrente a su similar de Chile en un partido amistoso, por ello, el entrenador interino, Manuel Barreto dio a conocer su lista de convocados en la que figuran un buen número de futbolistas de la Liga 1 como es el caso de Kevin Quevedo.

El atacante de Alianza Lima ha tenido una buena temporada con el plantel de Néstor Gorosito, tanto en el campeonato local como a nivel internacional. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, solicitó quedar fuera de la convocatoria de la Blanquirroja, la misma que se oficializó este sábado. Horas después de la noticia, compartió una llamativa publicación. 

Kevin Quevedo captó la atención en redes sociales con publicación

