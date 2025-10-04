- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Kevin Quevedo compartió sorpresiva publicación tras desconvocatoria de la selección peruana
Figura de Alianza Lima, Kevin Quevedo, sorprendió con una publicación luego de solicitar su desconvocatoria a Manuel Barreto, técnico interino de Perú.
La selección peruana inicia una nueva historia cuando enfrente a su similar de Chile en un partido amistoso, por ello, el entrenador interino, Manuel Barreto dio a conocer su lista de convocados en la que figuran un buen número de futbolistas de la Liga 1 como es el caso de Kevin Quevedo.
El atacante de Alianza Lima ha tenido una buena temporada con el plantel de Néstor Gorosito, tanto en el campeonato local como a nivel internacional. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, solicitó quedar fuera de la convocatoria de la Blanquirroja, la misma que se oficializó este sábado. Horas después de la noticia, compartió una llamativa publicación.
Kevin Quevedo captó la atención en redes sociales con publicación
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50