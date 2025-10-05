Alianza Lima puede quedar fuera de la Copa Libertadores: ¿Qué pasó con los blanquiazules?

Tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, Alianza Lima priorizó el Torneo Clausura de la Liga 1 en búsqueda de salir campeón nacional, pero lo más probable es que también se quede sin este trofeo. Ahora, la institución se llevó otra pésima noticia debido a que puede quedarse sin la Copa Libertadores.

Sin embargo, no nos referimos al equipo dirigido por Néstor Gorosito, sino al de José Letelier que se encuentra compitiendo en el certamen de clubes más importante de toda la Conmebol. Las blanquiazules perdieron su segundo partido por 2-1 ante Feroviária y necesita una serie de resultados para avanzar a los cuartos de final, ya que solo clasifican dos por zona.

Alianza Lima comparte grupo con Boca Juniors, con quien igualó 0-0, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela, y como solo ha obtenido un punto en estas dos jornadas se encuentra en la tercera casilla de la tabla de posiciones. Ahora, las íntimas se jugarán la vida ante el elenco llanero este miércoles 8 de octubre desde las 14.00 horas.

Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina.

Sin embargo, el elenco de José Letelier no depende de sí mismo para avanzar en la Copa Libertadores Femenina, ya que con un triunfo únicamente igualará a Boca Juniors en puntaje. Existen dos panoramas: el primero es que Alianza Lima gane por tres goles de diferencia y el 'Xeneize' empate su partido, mientras que el segundo es una victoria por dos tantos de las peruanas y una derrota de las argentinas. Solo de esta forma clasificarán a los cuartos de final.

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025

Así marcha el Grupo B a falta de una fecha: