- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Alianza Lima puede quedar fuera de la Copa Libertadores: ¿Qué pasó con los blanquiazules?
¡Atención! Alianza Lima está a un paso de quedar eliminado de la Copa Libertadores y empeorará la situación de la institución.
Tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, Alianza Lima priorizó el Torneo Clausura de la Liga 1 en búsqueda de salir campeón nacional, pero lo más probable es que también se quede sin este trofeo. Ahora, la institución se llevó otra pésima noticia debido a que puede quedarse sin la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Si hoy terminara el Clausura: así quedarán las llaves para definir los clasificados a Libertadores
Sin embargo, no nos referimos al equipo dirigido por Néstor Gorosito, sino al de José Letelier que se encuentra compitiendo en el certamen de clubes más importante de toda la Conmebol. Las blanquiazules perdieron su segundo partido por 2-1 ante Feroviária y necesita una serie de resultados para avanzar a los cuartos de final, ya que solo clasifican dos por zona.
Alianza Lima comparte grupo con Boca Juniors, con quien igualó 0-0, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela, y como solo ha obtenido un punto en estas dos jornadas se encuentra en la tercera casilla de la tabla de posiciones. Ahora, las íntimas se jugarán la vida ante el elenco llanero este miércoles 8 de octubre desde las 14.00 horas.
Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina.
Sin embargo, el elenco de José Letelier no depende de sí mismo para avanzar en la Copa Libertadores Femenina, ya que con un triunfo únicamente igualará a Boca Juniors en puntaje. Existen dos panoramas: el primero es que Alianza Lima gane por tres goles de diferencia y el 'Xeneize' empate su partido, mientras que el segundo es una victoria por dos tantos de las peruanas y una derrota de las argentinas. Solo de esta forma clasificarán a los cuartos de final.
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025
Así marcha el Grupo B a falta de una fecha:
|EQUIPO
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Ferroviaria
|2
|2
|6
|2. Boca Juniors
|2
|2
|4
|3. Alianza Lima
|2
|-1
|1
|4. ADIFFEM
|2
|-3
|0
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50