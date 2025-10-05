Jorge Fossati fue premiado previo al partido Universitario contra Juan Pablo II

Universitario de Deportes acaricia el tricampeonato de la Liga 1 tras haber derrotado a Juan Pablo II en el Estadio Monumental. Los cremas son favoritos a llevarse el título y para muchos es un tema inminente, e incluso a Jorge Fossati le entregaron un tremendo trofeo en la previa del compromiso ante los de Chongoyape.

Y es que minutos antes de que iniciara el encuentro la Primera División del Perú compartió en redes sociales fotografías del director técnico uruguayo alzando un premio, el cual se lo otorgaron por haber sido elegido el entrenador del mes de septiembre. Esto debido a que la 'U' ganó todos los partidos que jugó en esas semanas.

"Reconocemos a Jorge Fossati, de Universitario como el DT del mes de Septiembre, por su estrategia, liderazgo y resultados en el torneo", compartió la Liga 1 en redes sociales. De esta forma, el director técnico de Universitario de Deportes sigue resaltando en el ámbito local y ya es cuestión de semanas para que levante su segundo trofeo nacional.

Jorge Fossati y su premio en Universitario.

Universitario destacó logro de Jorge Fossati

En su cuenta oficial de 'X', Universitario felicitó al 'Nonno' por el logro obtenido. "Experiencia, liderazgo y sabiduría. Nuestro entrenador, Jorge Fossati Lurachi, fue elegido como DT del mes de septiembre de la Liga 1. ¡Vamos por más, 'profe'!", señaló la institución merengue, generando una gran cantidad de comentarios en su hinchada.

Vale precisar que en septiembre la 'U' disputó tres partidos ante Melgar, UTC y Cusco FC, y en todos salió victorioso. Por ello, y sumándole que los cremas son líderes absolutos del Torneo Clausura con 30 unidades, un total de 8 puntos más que los 'Dorados' que son sus perseguidores más cercanos en la tabla de posiciones.