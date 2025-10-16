Matías Succar se confiesa públicamente y revela su futuro en Alianza Lima: "No me siento..."

Luego de la victoria de Alianza Lima en Matute sobre Sport Boys, Matías Succar tomó la palabra en zona mixta y se refirió a su sentir al vestir la camiseta blanquiazul. Sabe y acepta que está falta de gol, por lo que respondió públicamente lo que le depara en el futuro en tienda 'íntima'.

En una entrevista para L1 MAX, el atacante de 26 años se mostró muy contento por esta victoria que le permite a los blanquiazules seguir entre los primeros lugares del Acumulado. Fuera de ello, expresó su verdadero sentir al estar ausente del gol para la aceptación de los hinchas 'victorianos'.

¿Matías Succar seguirá en Alianza Lima para el 2026?

El delantero dejó en claro que mantiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero que a fin de año (2025) tendrá una reunión con los directivos blanquiazules para ver la decisión final respecto a su continuidad. Eso sí, expresó que su sueño es seguir vistiendo la camiseta del club de La Victoria, pero que se verá en su debido momento.

"Felices, era importantísimo ganar hoy. Eso gol de Boys fue duro, pero en el segundo tiempo lo ganamos 3-1 para tener tranquilidad. La verdad que quiero resaltar el apoyo que recibo es lo máximo. Entro y me celebran todas las jugadas. No es un momento fácil para mi por la falta de gol, aprovecho los minutos que me da el 'profe'. En el día a día estoy tranquilo, pero en general tengo que estar agradecido. Es un sueño para mí, son muchas cosas de las que estoy agradecido. Sí, hay ansiedad, pero la manejo. No me siento bajoneado. Dios quiera que se quiera dar. ¿Me quedo en Alianza? Tengo contrato aún, pero a fin de año veremos. Me quiero quedar, es un sueño y quiero demostrar lo máximo", declaró Matías Succar a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Números de Matías Succar con Alianza Lima

Desde su llegada a fines del 2024, Matías Succar registra con Alianza Lima un total de 32 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. De momento, el delantero no ha marcado goles ni ha conseguido asistencias en más de 900 minutos. Sabe el atacante que tiene una deuda con los blanquiazules, por lo que espera tener minutos para cortar esta mala racha.