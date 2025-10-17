¡Inesperada visita! Miembros de Millonarios presenciaron el triunfo de Alianza sobre Boys

La victoria de Alianza Lima sobre Sport Boys por 3-1 no solo dejó a los hinchas blanquiazules con los ánimos a tope y esperanzas de poder pelear hasta el final el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sino que también dejó a varios impactados tras conocerse la presencia de miembros del equipo de Millonarios de Colombia en Matute. ¿A qué se debe su visita?

Esta noticia despertó especulaciones entre los hinchas sobre una transferencia de algún jugador aliancista, especialmente ante los los rumores sobre la posible salida de varias figuras del plantel y el interés de clubes extranjeros en futbolistas de Alianza Lima.

El periodista Gerson Cuba fue quien reveló que una delegación del equipo colombiano asistió al Estadio Alejandro Villanueva para presenciar el encuentro. "Presencia de trabajadores de Millonarios de Colombia en el Alianza Lima vs Sport Boys", fue el mensaje que publicó el comunicador en su cuenta de 'X'

Integrantes de Millonarios de Colombia estuvieron presentes en la victoria de Alianza Lima.

Aunque no se revelaron más detalles, no es descabellado pensar que la delegación de Millonarios haya decidió presenciar un partido de Alianza Lima tras haber sido noticia mundial por sus grandes actuaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana. Ya que el gran nivel internacional de los blanquiazules ha dejado marca en diversos países.

Asimismo, los enfrentamiento ante Sport Boys son catalogados como un clásico debido a la gran rivalidad entre ambos equipos y por la amplia historia de ambas escuadras.

¿Por qué integrantes de Millonarios estuvieron en la victoria de Alianza Lima?

Según la información disponible, el motivo principal de su estadía en Perú es que Millonarios participa con su categoría Sub 16 en la Adidas Cup 2025, torneo juvenil que se disputa en Lima. Donde precisamente enfrentó a los 'íntimos' en la primera fecha y acabaron en empate.

Posteriormente, el conjunto colombiano llegó hasta las semifinales donde cayó ante Rosario Central y por obra del destino volverá a medirse ante Alianza Lima por el partido por el tercer puesto. De esta forma, teniendo en cuenta este nuevo partido es muy probable que sus representantes aprovecharon su estancia para presenciar al primer equipo de su rival.

Sin embargo, no se descarta que su presencia también haya tenido un interés deportivo adicional, ya que Alianza Lima cuenta con varios futbolistas con proyección internacional, lo que podría abrir la puerta a un eventual contacto o seguimiento futuro.