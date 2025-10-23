Gorosito dio rotunda respuesta por sanción que sufrió tras clásico con Universitario: "Es una..."

Alianza Lima hizo oficial la renovación de Néstor Gorosito como su DT para la temporada 2026. El estratega brindó una conferencia de prensa donde, entre otros temas, se refirió a la gran dificultad que significó las sanciones que ha sufrido a lo largo de la temporada y especial tras el clásico ante Universitario de Deportes.

Durante la conferencia, a Néstor Gorosito le preguntaron si las sanciones recibidas durante la temporada influyeron en la demora de su renovación con Alianza Lima. Fiel a su estilo, el técnico argentino expresó su molestia al afirmar que fue castigado injustamente, ya que nunca insultó a nadie, aunque reconoció que dichas sanciones sí afectaron en su continuidad.

Además, arremetió contra la Comisión Disciplinaria de la FPF, señalando una falta de equidad en los criterios aplicados, al considerar excesivo haber sido suspendido 14 partidos en el año.

"Sí, nos merma (la sanción en su contra), es una cosa lógica. 14 partidos por no decir un insulto, sí es verdad que hice un gesto. Pero, después vemos que no es lo mismo para con todos. Hay gestos muy elocuentes y videntes, donde no ha pasado nada. 14 de 18 me parece que es una locura. No me parece normal, ni lógico", mencionó el estratega argentino.

Néstor Gorosito criticó al arbitraje en la Liga 1

De igual forma, Gorosito dedicó palabras al nivel del arbitraje en el fútbol peruano y enfatizó su molestia, exigiendo igualdad de condiciones con respecto a los otros clubes. Además, señaló que hay situaciones que reflejan su malestar.

"El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones. Han ocurrido situaciones que no le suceden a todos", aseveró