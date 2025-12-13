Se ha armado una polémica muy grande tras el triunfo de Alianza Lima sobre Universitario en la final de la Liga Femenina. No solamente se habla del triunfo blanquiazul, sino de la mala dirigencia del club crema. No se trata de un error, pues es la segunda vez que complican un enfrentamiento entre ambos equipos. Ya desde Matute van a hacer el reclamo correspondiente.

A pesar de que el partido era a puertas cerradas, hubo público local y tuvieron que parar el partido para solucionar el inconveniente. Además, existieron problemas con miembros de la delegación de Alianza Lima. Tan sencillo era que jueguen en el estadio Monumental, pero Franco Velazco, administrador del club, no dio el visto bueno. ¿Por qué? No se sabe. Ahora apareció Leao Butrón.

"Creen que la identidad depende en qué estadio se juegue, nunca tendrán identidad, no se equivoquen estar de moda con ser historia del país, Alianza fue, es y será parte del Perú, sin necesidad de arreglo de leyes bajo la mesa ni arreglos con la policía. Arriba Alianza TLV", comentó el ex arquero de Alianza Lima en su cuenta de X. Dura indirecta a la gente de Universitario.

Leao Butrón habló en X tras la final entre Universitario y Alianza Lima

¿Por qué Universitario no quería jugar la final en el Monumental?

Muchos relacionan esta acción como una desconfianza de parte de Franco Velazco y la gente de Universitario, pues la llave estaba casi sentenciada para Alianza Lima e iban a volver a celebrar el título en el estadio crema. Ante esto, habrían decidido llevar la final a VIDU y ahí darle fin al campeonato de este año.

Futuras sanciones a Universitario

Alianza Lima ya mandó un comunicado oficial advirtiendo que presentarán un reclamo con pruebas y demás, pues nuevamente Universitario no cumplió con las reglas. Por ser reincidentes, el club crema no lo tendrá nada fácil y perjudicarán a su equipo femenino debido a sus malas decisiones. Se supone que todo se hace por el bien del fútbol femenino en el Perú, pero la U está en deuda.