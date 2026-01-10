- Hoy:
Fichaje de Alianza Lima sufre dolencia que lo puede alejar de los primeros partidos: "Un golpe..."
Es una de las nuevas incorporaciones de Alianza Lima, pero podría estar lejos de participar de los primeros partidos vistiendo la camiseta blanquiazul.
Los fichajes de Alianza Lima han ilusionado a la hinchada, que está expectante a lo que suceda en sus enfrentamientos amistosos en Uruguay. Aunque se buscaba ver en acción a todos, la presencia de uno de sus refuerzos no estaría garantizada. Conoce de quién se trata.
En la temporada 2026, Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón luego de varios años de sequía en su palmarés. Para ello, no solamente se renovó el cuerpo técnico, sino también al plantel de jugadores con refuerzos como Federico Girotti, Luis Ramos y Advíncula.
Fichaje de Alianza Lima es duda para los partidos amistosos
Uno de los nombres que ha generado expectativa es el de Mateo Antoni, uruguayo de 22 años que llega a afianzarse en el once de Pablo Guede. Lamentablemente, sufrió un golpe que causó alarma, pero sería algo leve y está siendo tratado, informó el periodista José Varela.
"En la rodilla, no sé si la izquierda o la derecha, tenía una cintita blanca y lo que yo he podido averiguar es que el jugador tuvo un pequeño golpe, nada de qué preocuparse. Eso pronto va a sanar, va a estar en buenas condiciones y va a ser parte del equipo de cara a sus próximos partidos. Me dijeron que eso está tranquilo, es un golpe leve y se va a superar muy pronto. Es más, el jugador salta, hace muchas cosas. Lo están cuidando", sostuvo en una transmisión en su canal de YouTube.
(Video: José Varela)
Por lo pronto, los hinchas blanquiazules tendrán que esperar para el debut de Mateo Antoni, quien llegó al club de La Victoria como una de las grandes promesas para afianzarse en el cuadro blanquiazul y ganarse el puesto de titular.
Equipos en los que jugó Mateo Antoni
A sus 22 años, Mateo Antoni ha tenido la oportunidad de pasar por importantes equipos. Su carrera empezó en Liverpool y luego dio el salto a Nacional y finalmente a Argentinos Juniors. Su presente es Alianza Lima y así lo será durante todo el 2026.
