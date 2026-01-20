¿Juan Pablo Freytes jugará en Bologna de Italia? Lo último que se sabe sobre el ex Alianza Lima

Juan Pablo Freytes es uno de los jugadores que Alianza Lima vendió a Fluminense hace un par de años y se aseguró una gran suma por su transferencia. El argentino destacó con la blanquiazul y terminó llegando a grande Brasil. La noticia de las últimas semanas fue que daría el salto al fútbol europeo, pero los planes cambiaron drásticamente.

Sucede que en el país se hizo viral la noticia porque Bologna, equipo de la Serie A de Italia, quería comprar al defensa. Con esto Alianza Lima iba a recibir una gran suma por su fichaje, ya que aún mantienen un porcentaje del 30% de la carta pase del jugador. Mientras el equipo de Pablo Guede jugaba en Uruguay, se confirmó que no habrá traspaso, al menos no por ahora.

Vía Ekrem Konur

"Se ha llegado a un acuerdo con el Bolonia sobre los términos del contrato, traspaso pospuesto hasta verano. Una buena relación podría llevarlo a la Serie A tras un retraso de seis meses", reveló Ekrem Konur, especialista en fichajes del fútbol europa. Sucede que Bologna compró otro defensa, pero aún están interesados en comprar a Freytes. Esto se daría a mitad de año.

¿Freytes jugará en Bologna?

Su fichaje para este mercado de pases está descartado, por lo que Alianza Lima deberá esperar si quiere recibir su porcentaje. Bologna tiene una buena relación con Fluminense y el jugador, por eso han acordado un posible traspaso para el verano europeo. Si esto se mantiene, Alianza Lima estaría recibiendo una gran suma entre junio o julio.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima por Freytes?

Alianza Lima conversa el 30% de la carta pase del argentino, así que si Fluminense lo vende en 8 millones de euros (como anteriormente se había informado), los blanquiazules tendrían que recibir 2.4 millones. Es realmente un gran ingreso que le permitiría al club invertir en fichajes o en pagar montos pendientes. Por ahora el traspaso se pospone hasta mitad de año.