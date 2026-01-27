Ex Universitario dejó tajante calificativo al rendimiento de los jugadores de Alianza Lima: "Son..."

Alianza Lima está en ojo de la tormenta luego de la denuncia que recibieron los jugadores Zambrano, Peña y Trauco. Esto ocasionó que fueran separados del club de manera indefinida. Lo cierto es que esta situación manchó la celebración de la Noche Blanquiazul, donde los Íntimos ganaron 3-0 ante Inter Miami. Precisamente un ex Universitario se atrevió a opinar sobre el rendimiento de los jugadores.

En medio del momento delicado que se vive en el ambiente de Alianza Lima, el primer equipo pudo conseguir una victoria contundente ante el equipo de Messi y esto reveló el estado físico de algunos jugadores. El elenco blanquiazul se alista para su estreno en la Liga 1 y también en superar la llave ante 2 de Mayo en la clasificación a la Copa Libertadores.

Ex Universitario califica el rendimiento de los jugadores de Alianza Lima

Incluso las exfiguras de Universitario se han animado a hablar sobre sus máximos rivales. En esta ocasión, Mauro Cantoro, excrema, sorprendió al referirse a la entrega de los jugadores del plantel blanquiazul tras haberle regalado una victoria a su hinchada.

"Los jugadores de Alianza hicieron un partido serio y demostraron que son profesionales. Por eso felicito a los jugadores, porque hicieron un partido serio, más allá de que el Inter Miami era un equipo deslucido. Alianza hizo el partido que tenía que hacer", sostuvo Mauro Cantoro en el programa de 'Desmarcados'.

(Video: Denganche)

Tras el encuentro ante Inter Miami en Matute, Alianza Lima está concentrado en empezar con el pie derecho la Liga 1 en su primera a Sport Huancayo en la primera fecha del campeonato nacional. Luego, seguirá su camino contra 2 de Mayo por la Libertadores.